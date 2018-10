Jair Bolsonaro bate Haddad em quase todas as faixas, aponta pesquisa Datafolha

Crédito Jornal de Fato

Baseado no resultado da primeira pesquisa Datafolha no segundo turno das eleições, divulgada na noite desta quarta-feira (10), deve ser dito que a missão do candidato do PT Fernando Haddad é muito difícil. Os números são bem negativos e alcança todas as faixas pesquisadas.

A superioridade numérica do líder da pesquisa Jair Bolsonaro (PSL) é constatada em quase todas as faixas, inclusive no eleitor feminino, que Bolsonaro perdia no primeiro turno.

Veja os números da pesquisa, com destaque para faixa de escolaridade, sexo e renda.

Votos válidos:

Jair Bolsonaro (PSL) – 58%

Fernando Haddad (PT) – 42%

Votos totais

Jair Bolsonaro (PSL) – 49%

Fernando Haddad (PT) – 36%

Branco/nulo/nenhum – 8%

Não sabe – 6%

RECORTES

VOTO MASCULINO

Jair Bolsonaro (PSL) – 57%

Fernando Haddad (PT) – 33%

Branco/nulo/nenhum – 6%

Não sabe – 4%

VOTO FEMININO

Jair Bolsonaro (PSL) – 42%

Fernando Haddad (PT) – 39%

Branco/nulo/nenhum – 11%

Não sabe – 8%

Escolaridade:

FUNDAMENTAL

Jair Bolsonaro (PSL) – 39%

Fernando Haddad (PT) – 44%

Branco/nulo/nenhum – 7%

Não sabe – 10%

MÉDIO

Jair Bolsonaro (PSL) – 55%

Fernando Haddad (PT) – 33%

Branco/nulo/nenhum – 10%

Não sabe – 5%

SUPERIOR

Jair Bolsonaro (PSL) – 58%

Fernando Haddad (PT) – 30%

Branco/nulo/nenhum – 8%

Não sabe – 3%

RENDA

Até 2 salários mínimos

Jair Bolsonaro (PSL) – 38%

Fernando Haddad (PT) – 44%

Branco/nulo/nenhum – 9%

Não sabe – 9%

De 2 a 5 salários

Jair Bolsonaro (PSL) – 58%

Fernando Haddad (PT) – 30%

Branco/nulo/nenhum – 8%

Não sabe – 4%

De 5 a 10 salários

Jair Bolsonaro (PSL) – 62%

Fernando Haddad (PT) – 28%

Branco/nulo/nenhum – 7%

Não sabe – 4%

Mais de 10 salários

Jair Bolsonaro (PSL) – 68%

Fernando Haddad (PT) – 30%

Branco/nulo/nenhum – 7%

Não sabe – 2%