JÁ NO YOUTUBE, TRAILER DO FILME, ACERCA DA FEIRA DE LAGOA NOVA

“Feira Livre – Onde o Passado e o Presente se Encontram”, este título do traile do filme que recentemente, fez grande sucesso no maior evento de extensão da Unversidade Federal do Rio Grande do Norte e, agora, está ao alcance de um click no YouTube. O curta é dirigido por Dynho Silva, Diógenes Nóbrega e produzido por Eliabe Alves, em parceria com o projeto Trilhas Potiguares.

A produção cinematográfica, esteve em exibição na CIENTEC, a feira de ciência e tecnologia promovida pela UFRN em Natal, na ocasião os produtores fizeram também a divulgação do filme na INTER TV CABUGI, na REDE TV e no programa “Olhar Independente”, produzido pela TVU e dedicado a divulgação do Cinema Potiguar.

Depoimentos:

“O filme não se propõe a mostrar o contexto histórico da feira! Muito menos explorar o universo de centenas de pessoas que trabalham ou passam por ali. O filme desenha com suavidade e poesia minha visão artística da feira livre, um local de encontros, culturas, negócios, e acima de tudo, gerações (…) um registro precisava ser feira”

Dynho Silva

(Direção, fotografia e roteiro)

“A cultura nordestina, é a fonte onde buscamos inspiração para realizar nossas produções (…). A feira é uma caldeirão cultural, local onde há uma instigante interação de gerações, épocas e saberes. A feira é palco dos poetas, artistas anônimos é, sobretudo, o local de uma enorme diversidade de cores e sabores. Tudo Isto, é retratado em nosso filme.”

Eliabe Alves

(Produção e roteiro)

“Na verdade eu acho que a gente aprendeu muito mais, nossa proposta de oficina foi discutir a estética do audiovisual a partir dos aparelhos que eles utilizavam, a gente ficou surpreso com a qualidade das imagens e com a criatividade que a turminha lá da cidade já tinha.”

Diógenes Nóbrega

(Monitor do Projeto Trilhas Potiguares, Diretor Cinematográfico)

É o cinema de Lagoa Nova agora em nível estadual.

ASSISTA O TRAILER NO YOUTUBE: https://youtu.be/wltd2f0pOF4