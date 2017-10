Izabel afirma que construção da sede própria da Câmara vai gerar economia

Crédito da foto: Reprodução Projeto arquitetônico da sede própria da Câmara Municipal de Mossoró

A presidente Montenegro (PMDB) explicou a importância da construção da sede própria da Câmara Municipal de Mossoró, durante a sessão dessa terça-feira (10). “Será um investimento importante, porque vai gerar economia aos cofres públicos”, afirmou.

Montenegro ressaltou que desde março de 1993 a Casa Legislativa aluga o atual prédio, localizado no centro comercial de Mossoró. “Fizemos o cálculo e já foram gastos mais de 6 milhões de reais em aluguel. O prédio atual é precário, não atende as necessidades da população, dos funcionários e dos vereadores. Não é acessível às pessoas com deficiência”, explicou.

A construção da sede própria foi um compromisso de Izabel Montenegro durante a campanha para presidente da Casa Legislativa e conta com o apoio de todos os vereadores de todos os vereadores da atual legislatura. “Pedimos à prefeitura a doação do terreno e o projeto do prédio para que pudéssemos economizar o máximo possível. Sempre tivemos a preocupação de pedir um projeto que fosse barato, de rápida execução e sustentável. A parceria com a prefeitura está sendo essencial para esse projeto e não há dúvidas que a construção significará economia e compromisso com o dinheiro público.”, disse Izabel.

Durante o discurso, vereadores reconheceram os esforços de Izabel Montenegro e a necessidade da construção da sede própria. “Parabenizo essa iniciativa da senhora. A construção da sede será um ganho para Mossoró.”, destacou Genilson Alves (PMN). “Mossoró só vai ganhar com a construção dessa sede. Há tempos já deveria ter sido construída.”, completou Didi de Arnor (PRB). “Além da economia em aluguel, vai desafogar o trânsito no centro de Mossoró, com a mudança de local.”, disse Manoel Bezerra (PRTB).

A nova sede da Câmara Municipal será construído no bairro Nova Betânia, zona oeste de Mossoró, em terreno doado pela Prefeitura. Fica próximo da Delegacia da Polícia Federal, em área nobre.

A Prefeitura também foi responsável pela elaboração do projeto arquitetônico, apresentado nesta segunda-feira (9).

Segundo cálculos feitos por técnicos e especialista, o Legislativo vai precisa de pelo menos R$ 10 milhões para construir a obra. A presidente Izabel Montenegro acredita que a Casa poderá ter esses recursos através de operação financeira.