IV Feira do Agronegócio de Jardim do Seridó acontece até o próximo domingo

O Governo do Estado do RN, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura, da Pecuária e da Pesca – Sape/RN, em parceria com a Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó, e a Associação dos Produtores de Ovinos e Caprinos – Apoc, realizam de 01 a 03 de dezembro, a IV Feira do Agronegócio de Jardim do Seridó. O evento acontece paralelo aos Festejos da Padroeira da cidade, Nossa Senhora da Conceição.

Para o secretário da Agricultura, Guilherme Saldanha, a Feira proporcionará a oportunidade de intercâmbio entre os produtores locais. “O objetivo do Governo do RN, ao incentivar e apoiar a realização de feiras agropecuárias por todo o estado é fomentar o desenvolvimento do agronegócio potiguar, proporcionando aos produtores locais a oportunidade de exporem seus negócios e trocarem conhecimentos”, enfatiza Saldanha.

No decorrer das festividades da IV Feira do Agronegócio de Jardim do Seridó, será realizado torneio do Carneiro Rainha, com disputas de qualidade de raças, e currais de negócios com alta premiação em nível estadual. O evento terá animais expostos em currais entre ovinos, caprinos e bovinos, além de estandes comerciais, ambientes de conferências e cursos e, shows artísticos.

Nesta edição, a Feira do Agronegócio contará também com o apoio da Associação Norte-riograndense de Criadores – Anorc, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – Sebrae/RN, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Senar, Federação da Agricultura e Pecuária do Rio Grande do Norte – Faern, Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural do RN – Emater, Sindicato dos Produtores Rurais, Sindicato da Agricultura Familiar, Instituto de Defesa e Inspeção Agropecuária do RN – Idiarn, Banco do Nordeste e Agência de Fomento do Estado do RN – AGN.

Programação da Festa de Nossa Senhora da Conceição

01/12 – 8h – Lançamento oficial da Feira. Local: Jardim do Seridó;

01/12 – 17h – Abertura com apresentação da Orquestra Sanfônica;

02/12 – 7h às 0h – Exposição e venda de animais e torneios;

– 20h – Leilão de animais;

– 21h – Show atração regional;

03/12 – das 7h às 17h – Exposição e venda de animais e, torneios;

– 9h – Tradicional desfile do agricultor;

– 10h – Show atrações regionais;

– 17h – Encerramento.

ASSECOM/RN