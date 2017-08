ITEP leva emissão de identidades a Jardim do Seridó neste sábado

Neste sábado (5), a ação será realizada na cidade de Jardim do Seridó, com o atendimento sendo realizado a partir das 8h, no Centro Educacional Felipe Elisio, que fica localizado ao lado de uma agência do Banco do Nordeste.

Na região Seridó, o ITEP tem dois pontos fixos para emissão de carteiras de identidade, localizados nas cidades de Caicó e Currais Novos. “Às vezes as pessoas tem dificuldades para se deslocar para esses municípios e é por isso que ações como essas são necessárias”, explica Janilson César, diretor da unidade regional do ITEP no Seridó.

Segundo Janilson César, o projeto visa beneficiar, prioritariamente, grupos de pessoas com necessidade de atendimento (idosos, crianças, deficientes, entre outros). Até o momento, a ação já foi realizada em seis cidades: Jucurutu, Serra Negra do Norte, São Fernando, Acari, Ipueira e Ouro branco.

ASSECOM/RN