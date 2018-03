Isaura Amélia deixa a Fundação José Augusto, após ofensiva de Robinson pelo PP

Crédito da foto: Tribuna do Norte

A professora Isaura Amélia de Souza Rosado entregou o cargo de presidente da Fundação José Augusto (FJA). A carta-renúncia está na mesa do governador Robinson Faria (PSD).

Em contato com o Blog do César Santos, Isaura Amélia confirmou a sua saída do governo, acreditando que o ato de exoneração será publicado na edição desta sexta-feira (9) do Diário Oficial do Estado.

Na carta entregue ao governador, Isaura justifica que está saindo para assumir o projeto de reeleição do deputado federal Beto Rosado (PP-RN), seu sobrinho. Ela coordenará a campanha.

No entanto, a verdade é que o pedido de exoneração é consequência da tentativa do governador Robinson Faria (PSD) e do filho deputado Fábio Faria (PSD) de tirar o comando do PP no Rio Grande do Norte das mãos do rosalbismo, grupo da prefeita Rosalba Ciarlini.

Isaura Amélia é irmã de Betinho Rosado, presidente estadual do PP, tia do deputado Beto, e cunhada da prefeita Rosalba.

A decisão de Isaura comprova que Robinson e Fábio tentaram tirar o PP do rosalbismo e, por consequência, desfaz a versão de que pai e filho não teriam feito a manobra em Brasília.

Além insucesso na empreitada política (o presidente nacional do PP, senador Ciro Nogueira, negou qualquer possibilidade de mudança no partido o governador Robinson viu o estrago que fez na sua equipe, uma vez que Isaura Amélia vinha colocando a cultura do estado na pauta positiva.

Isaura se destaca como uma “operária” da cultura do RN. A sua dedicação é reconhecida e está comprovada em projetos importantes como a reconstrução do Teatro Estadual Lauro Monte Filho, em Mossoró (ordem de serviço foi assinada nesta quarta-feira, 7); reestruturação do Teatro de Caicó e do Museu Café Filho, do Memorial e Biblioteca Câmara Cascudo, Escola de Dança do TAM, Teatro Alberto Maranhão e Forte dos Reis Magos.

Ela está no comando da Fundação José Augusto desde o governo Wilma de Faria (falecida em 2017), passando pela gestão da ex-governadora Rosalba e agora com Robinson.