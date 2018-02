Intervenção no Rio: ‘Se bandidos vierem pra cá, vão se dar mal’, diz secretário de Segurança sobre divisa do ES com RJ

(Foto: Manoela Albuquerque/ G1) – Crédito: G1 ES

O secretário de Segurança Pública do Espírito Santo, André Garcia, fez um pronunciamento, na tarde desta sexta-feira (16), sobre a decisão de intervenção federal no Rio de Janeiro, anunciada durante a manhã. A situação no Espírito Santo não é emergencial, e a estratégia do estado é atuar preventivamente.

“Se bandidos vierem pra cá, vão se dar mal. Vão ser presos”, afirma.

Garcia comentou que serão realizados trabalhos nas divisas do estado com Rio de Janeiro, Bahia e Minas Gerais, mas descarta uma migração imediata de criminosos. “Migração criminal não é tão simples de acontecer. O criminoso não coloca uma mochila e se instala em outro estado”, disse.

O decreto de intervenção federal na Segurança Pública no estado do Rio de Janeiro foi assinado pelo presidente Michel Temer nesta sexta-feira, no Palácio do Planalto.

A medida chegou à Câmara dos Deputados na tarde desta sexta e foi protocolada por um funcionário da Casa Civil na Primeira Secretaria da Câmara.

No Espírito Santo, André Garcia afirmou que as polícias MilItar, Civil e Federal vão atuar de maneira preventiva, sendo que há um plano de contingenciamento em andamento, que inclui reforço de atuação nas divisas. Operações conjuntas e uso de helicópteros estão dentro da previsão.

“Nós já iniciamos um planejamento que é chamado plano de contingência com a Polícia Militar e Polícia Civil, voltado para a divisa com o Rio de Janeiro. Eventualmente, vamos usar tropas efetivas da Polícia Militar de unidades especializadas, patrulhamento aéreo, reações pontuais”, explicou.

Garcia ressaltou que houve troca de informações entre secretarias dos estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo.

“Conversei hoje com o secretário nacional de Segurança Pública, general Santos Cruz, que trabalha no Ministério da Justiça, conversei com o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, Roberto Sá, para entender o alcance do decreto”, disse.

O secretário explicou que a Garantia da Lei e da Ordem (GLO) no estado capixaba durante a crise da Segurança foi pontual, diferente da situação no Rio de Janeiro, onde vai haver uma intervenção federal prolongada.

“O que estamos fazendo, agora, é colhendo informações, já que esse decreto é algo muito recente e inusitado. Não é toda hora que acontece uma intervenção federal desse nível e o contingenciamento é para que a gente faça o planejamento mais adequado possível para proteção das divisas capixabas”, falou.

Forças Armadas no Espírito Santo

Durante crise da Segurança no Espírito Santo, em fevereiro de 2017, o governo estadual publicou um decreto transferindo o controle da segurança pública no estado para as Forças Armadas. A atuação das tropas durou 31 dias e gerou gasto de R$ 37,5 milhões ao governo federal.

Os homens da Força Tarefa Conjunta Capixaba trabalharam em conjunto com policiais civis, guardas municipais e policiais militares que não aderiram à greve. Faziam patrulha pelos bairros, segurança em ônibus e terminais.

No total, vieram para o estado 3.500 militares das Forças Armadas e 287 soldados da Força Nacional.