Interligação da Adutora com a Estação de Tratamento da CAERN melhora qualidade da água

Foi concluída na última semana a interligação da adutora que abastece Currais Novos de forma emergencial com a Estação de Tratamento de Água da CAERN, próximo à Igreja Imaculada Conceição, o que possibilitou a melhoria da qualidade da água fornecida para a população. Mesmo sem a responsabilidade direta da obra, a Prefeitura Municipal foi parceira da CAERN. “Fizemos essa parceria para que a nossa população tivesse uma água de melhor qualidade”, disse o Prefeito Odon Jr. Com quase 1 Km de tubulações, a obra realizou intervenções nas ruas Albani Salustino, Cipriano Pinheiro Galvão, Carnaúba dos Dantas e Abílio Chacon.

Sobre a adutora, o Prefeito Odon Jr lembrou que como gestor está sempre em contato com a CAERN e cobrando resolutividade da empresa executora da obra e também do DNOCS para que ela funcione. “Acreditamos que se houver o recebimento da obra pelo DNOCS, dando todas as condições de continuidade e depois o recebimento pela CAERN com todas as condições, será um passo para a melhoria na distribuição da água com mais regularidade”, comentou o Prefeito.