Instituições nacionais de luta contra a Aids se reúnem em Natal

Acontece de 11 a 14 de novembro, no Hotel Praiamar, o XIX Encontro Nacional de ONG’s, Redes e Movimentos de luta contra a Aids. O evento vai reunir instituições de todo o País para discussão das diretrizes e formas de participação da sociedade civil na resposta brasileira à epidemia. O evento é organizado pela Articulação de Aids do Rio Grande do Norte, com apoio da Sesap, através da Coordenação Estadual da DST/Aids, com recursos da Política Nacional de Aids do Ministério da Saúde, por meio da Portaria nº 3276, de 2013.

O objetivo do encontro é proporcionar aos participantes um espaço para a construção de estratégias que conduzam a um efetivo exercício de controle social no Brasil, levando assim ao fortalecimento político e um aprimoramento nas discussões técnicas relacionadas à prevenção e assistência em HIV/Aids. O evento terá participação de representantes do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS (UNAIDS) e Articulação Nacional de AIDS (ANAIDS).

A plenária de abertura acontece às 16 horas do sábado, 11, e a mesa de abertura será às 20 horas. Nos dias 12 e 13 acontece no horário das 8h30 às 20h. No dia 14 o evento será encerrado às 12h30.

“Este evento merece destaque pela importância dos movimentos no enfrentamento das epidemias de Aids, não somente no Rio Grande do Norte, mas em nível nacional, pois terá presença de instituições de todo o Brasil”, explica o responsável técnico pela coordenação estadual do Programa DST/Aids, Sérgio Fabiano.