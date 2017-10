Instalação de presídio federal aumentou violência no RN, diz Robinson Faria

Crédito da foto: Divulgação A fala foi durante o Encontro de Governadores do Brasil pela Segurança e Controle

Durante o Encontro de Governadores do Brasil pela Segurança e Controle das Fronteiras – Narcotráfico, ocorrido na última sexta-feira, 27, o governador Robinson Faria culpou a instalação do presídio federal em Mossoró para o aumento da violência no Rio Grande do Norte. As informações são da assessoria de comunicação do Governo do Estado.

Segundo o governador, antes da presença da unidade federal no estado, os índices de violência eram menores do que o verificado atualmente.

“Apelo que retirem os presos federais do meu estado. Antes da instalação desse presídio éramos um dos Estados mais pacíficos do país e hoje estamos pagando um preço altíssimo. Quando um preso perigoso é transferido para o presídio federal no RN, junto com ele vêm pessoas envolvidas com sua organização criminosa”, comentou.

Como proposta, Robinson disse que “o Governo do RN está disposto a assumir as instalações do presídio para presos estaduais, o que ajudará a minimizar a problemática da lotação das unidades estaduais”.

O evento promoveu a discussão conjunta, entre estados e União, de medidas de enfrentamento à violência, de combate ao narcotráfico e de fortalecimento das fronteiras tidas como rota de comércio ilegal de armas, drogas e contrabando.