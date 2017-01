Inscrições para o Sisu terminam nesta sexta-feira, 27

Os alunos que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2016 devem se inscrever até esta sexta-feira, 27, no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) para ingresso em 2017 nas instituições de ensino superior. O processo acontece exclusivamente pela internet, no endereço sisu.mec.gov.br.

Na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), são disponibilizadas 6.898 vagas, sendo 4.614 para o primeiro semestre e 2.284 para o segundo semestre. Após a publicação do resultado do Sisu nesta segunda-feira, 30, a instituição realiza de 3 a 7 de fevereiro o cadastramento e as matrículas dos aprovados na primeira chamada.

O edital de ingresso, o quadro de vagas e outras informações sobre o Sisu na UFRN estão disponíveis no site sisu.ufrn.br.

Marina Gadelha – ASCOM – Reitoria/UFRN