Inscrições para o 26º Festival de Quadrilhas Juninas do FORRONOVOS serão de 30 de maio à 3 de junho

Crédito: João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação

A Secretaria Municipal Desenvolvimento Econômico e Turismo de Currais Novos irá disponibilizar no site da Prefeitura Municipal entre o próximo dia 30 de maio até às 23h59min do dia 03 de junho o regulamento e ficha de inscrição do 26º Festival de Quadrilhas Juninas (Categorias Estilizada e Tradicional) do 23º FORRONOVOS, evento este que acontecerá de 14 à 17 de junho.

De acordo com a SEMTUR, as inscrições só acontecerão neste período (De 30 de maio à 3 junho (23h59min)) e as fichas deverão ser enviadas para o e-mailcurraisnovosturismo@gmail.com; caso as inscrições sejam enviadas antes ou depois deste período, serão invalidadas.