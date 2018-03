Inscrições para cursos gratuitos de abril do Sesc começam nesta segunda-feira

Crédito: Lorena Gurgel

Começam nesta segunda-feira, 19 de março, as inscrições para os cursos gratuitos de abril em Natal, Caicó, Mossoró, Macaíba, São Paulo do Potengi e Nova Cruz. As 90 vagas são oferecidas pelo Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc RN), instituição do Sistema Fecomércio. Para se inscrever, é preciso ir à central de relacionamento da unidade Sesc onde o curso será ministrado até dia 27 de março.

Em Natal, serão realizados no Sesc Cidade Alta os cursos de “confecção de roupas juninas estilizadas” e “corte e costura básico”. No Sesc Mossoró, será ofertado o curso de “bolos e doces para casamento”. As unidades Zona Norte, Nova Cruz e Caicó disponibilizarão cursos nas áreas de corte e costura, aperfeiçoamento profissional em festas infantis, mídias digitais e trabalhos manuais.

Os cursos integram o Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG) do Sesc. O resultado da seleção será divulgado no site da instituição, o www.sescrn.com.br, no dia 29/03, e as aulas começam a partir do dia 3 de abril. Até junho, serão oferecidas 360 vagas em 23 áreas. Mais informações estão disponíveis no site do Sesc RN, o

Critérios de seleção

Comerciários e seus dependentes, além de estudantes de escolas públicas cuja renda familiar mensal não ultrapasse três salários mínimos nacionais, podem se inscrever nos cursos gratuitos. No ato da inscrição, é preciso levar os documentos originais (com cópias): RG ou certidão de nascimento, CPF do candidato e do responsável legal, comprovante de residência (com emissão inferior a 60 dias) e de escolaridade, e ainda, caso necessário, documento que comprove deficiência física ou mental.

Também deverá ser entregue a autodeclaração de renda familiar e o questionário socioeconômico. Caso o interessado em fazer o curso seja menor de idade, deverá estar acompanhado do responsável.