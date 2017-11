Inscrições para congresso de inclusão no ensino superior seguem até 20 de novembro

Os interessados em participar do II Congresso Nacional de Inclusão na Educação Superior e Educação Profissional Tecnológica têm até o dia 20 de novembro para realizar as inscrições no evento, que acontece de 28 de novembro a 1º de dezembro no raiamar Hotel, em Natal. Com tema central “Educação Inclusiva e as políticas de acesso e permanência no ensino superior”, o congresso tem entre seus organizadores a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

Na programação estão previstas mesas redondas, rodas de conversa, fórum e apresentações de trabalhos, além do I Encontro de Pesquisadores de Educação Especial da Região Nordeste e do I Fórum Nacional de Coordenadores de Núcleos de Acessibilidade.

O evento tem como objetivos debater o cenário atual e as tendências de políticas de educação inclusiva, bem como estabelecer uma avaliação das ações mais recentes na área de inclusão no ensino superior, em uma perspectiva de construir uma discussão, de forma coletiva, da forma como as instituições têm se estruturado para atender essa demanda.

As inscrições, o resultado dos trabalhos aprovados e outras informações sobre o congresso estão disponíveis no endereço https://goo.gl/GwwSNa.

ASCOM – Reitoria/UFRN