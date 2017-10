Inscrições abertas para o Ciclo Sesc em três cidades potiguares

Estão abertas as inscrições para o Ciclo Sesc em Natal, Macaíba e Mossoró. A iniciativa do Sistema Fecomércio, realizada por meio do Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc RN), une lazer, atividade física e turismo. As inscrições podem ser feitas até data próxima ou no dia do evento nas centrais de relacionamento das unidades Sesc das cidades. A expectativa é de que mais de 2 mil pessoas participem das três edições, todas elas realizadas em outubro.

Em Macaíba, o Ciclo Sesc acontece dia 22 de outubro em um formato diferente das demais cidades: o passeio é feito em bicicletas. A largada será às 7h em frente ao Sesc Macaíba e, para garantir a vaga, basta doar 2 kg de alimentos não perecíveis. No percurso, estarão pontos históricos como o Engenho Ferreiro Torto.

Já na capital potiguar, o projeto acontece dia 28 de outubro, com concentração marcada para as 15h30 no Sesc Cidade Alta. As inscrições podem ser feitas nas centrais de relacionamento tanto do Sesc Cidade Alta quanto do Sesc Zona Norte, do Sesc Potilândia e do Sesc Ponta Negra. O percurso abrange alguns dos principais pontos turísticos da cidade, como a Igreja do Rosário, a praça Sete de Setembro e a casa da lendária viúva Machado.

O Ciclo Sesc finaliza o circuito 2017 em Mossoró dia 30 de outubro, com largada às 16h em frente ao Sesc Mossoró. Durante o passeio, serão visitados pontos como o Memorial da Resistência e a Estação das Artes – Eliseu Ventania. A inscrição é concluída mediante a doação de 2 kg de alimentos não perecíveis.

Em todas as cidades, os percursos serão marcados por intervenções culturais e contarão com um guia para explicar as histórias dos lugares visitados. Os primeiros inscritos terão direito a camiseta e boné, e os participantes terão suporte de socorristas, distribuição de água mineral e kit frutas. Todos os alimentos arrecadados nas inscrições serão destinados ao Mesa Brasil Sesc, programa que combate a fome e o desperdício de alimentos.

Sobre o Ciclo Sesc

O Ciclo Sesc é mais uma ação do Sesc para estimular a prática de esportes em busca de uma melhor qualidade de vida. Em 2016, o projeto assumiu um novo formato: uma caminhada cujo percurso envolve os principais pontos históricos das cidades.

Além de agregar turismo ao projeto, a mudança também possibilita que um público mais amplo possa participar.