Inscrições abertas para missão no Habitat Marte da UFRN

ASCOM – Reitoria/UFRN

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) abre inscrições para os interessados em participar da primeira missão de 2018 do projeto Habitat Marte, estação de pesquisa onde são desenvolvidas simulações de experiência no planeta vermelho. Podem se candidatar estudantes de universidades, professores e profissionais em geral, para o desenvolvimento de pesquisas na missão com 48 horas de duração, entre os dias 19 e 21 de janeiro. As equipes podem ser de quatro a cinco membros, que devem apresentar propostas de pesquisas individuais ou em conjunto. Para visualizar o edital de seleção, clique aqui: https://goo.gl/y5Dakd.

A primeira missão no Habitat Marte aconteceu de 8 a 10 de dezembro de 2017, quando três estudantes e o professor da UFRN, Júlio Rezende, realizaram atividades como a coleta de amostras de solo e minérios, observação astronômica, avaliação e melhoria dos sistemas de apoio à vida na estação. O calendário de missões em 2018 pode ser visualizado no edital de seleção ou no endereço http://habitatmarte.blogspot.com.br, onde também estão disponíveis outras informações sobre o Habitat Marte.

Montado no município de Caiçara do Rio do Vento, a 100 quilômetros de Natal, o Habitat Marte ocupa uma estrutura de 56 m² dentro do Núcleo de Pesquisa em Engenharia, Ciência e Sustentabilidade do Semiárido (Nupecs). Esta é a primeira estação de pesquisa do hemisfério sul com simulação de uma experiência no planeta vermelho, que tem como principais objetivos estimular, apoiar e promover a educação espacial, a pesquisa sobre sustentabilidade em Marte e no semiárido, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias, assim como a transformação de ideias em produtos no campo das engenharias.

Outras informações também podem ser obtidas pelo e-mail juliofdrezende@hotmail.com ou pelo telefone (84) 99981-8160 (Júlio Rezende).