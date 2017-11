Inscrições abertas para I Feira de Livros de Autores Potiguares

Em comemoração ao aniversário de 40 anos do Parque Estadual Dunas do Natal “Jornalista Luiz Maria Alves”, o Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente – IDEMA promove a I Feira de Livros de Autores Potiguares do Parque das Dunas, que acontecerá nos dias 25 e 26 de novembro. A feira, que será realizada no espaço Folha das Artes, já conta com 50 autores e editoras potiguares ocupando mesas cedidas pela organização.

Devido a grande procura por mesas, a organização da Feira está disponibilizando espaço externo à Folha das Artes para autores e editoras do Rio Grande do Norte que desejem participar do evento. Os interessados deverão fazer suas inscrições no período de 20 a 23 de novembro no setor de informações do Parque das Dunas, das 9 às 17h e pagar a taxa de R$ 14,20.

As mesas devem respeitar o tamanho máximo de 70x70cm e serem levadas no dia da feira, antes do início das atividades. É importante destacar que não será permitida a entrada de pessoas com mesas para participar da feira sem a devida inscrição.