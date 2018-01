Inscrições abertas para 15º Prêmio Sesc de Literatura

Crédito: Jornalista Luana Gurgel

[Estão abertas até dia 16 de fevereiro as inscrições para o 15º Prêmio Sesc de Literatura. O concurso nacional selecionará duas obras inéditas nas categorias conto e romance, a serem publicadas e distribuídas pela Editora Record. Os autores interessados devem acessar o site www.sesc.com.br/premiosesc, no qual constam o edital e o formulário de inscrição.



Em 2017, um autor potiguar venceu pela primeira vez o Prêmio Sesc de Literatura: o mossoroense José Almeida Júnior teve seu romance Última Hora selecionado entre 980 obras inscritas. Nestes 15 anos, a premiação já revelou ao mercado literário 25 novos escritores. Além da publicação do livro, os vencedores participam de diversos eventos do Sesc, como cafés literários no Sesc Paraty durante a Flip e bate-papos entre autores pelo projeto Arte da Palavra, que circula por todo o país. O concurso cumpre um importante papel na área cultural, proporcionando uma renovação no panorama literário brasileiro.



Para participar, o candidato deve acessar a internet para preenchimento do formulário de inscrição e inserção de sua obra digitalizada. O autor pode concorrer nas duas categorias – conto e romance –, desde que tenha obras nunca publicadas em ambas, inclusive em plataformas online. Neste caso, as inscrições são realizadas separadamente.



Todos os trabalhos são submetidos à avaliação das comissões julgadoras, compostas por escritores, especialistas em literatura, jornalistas e críticos literários definidos pelo Sesc. Os vencedores serão anunciados em junho de 2018. Informações adicionais podem ser obtidas junto à organização do Prêmio pelo e-mail literatura@sesc.com.br.