Início do Horário de Verão 2018-2019

Crédito: Calendarr BRASIL

A partir da meia-noite do dia 04 de novembro, os relógios brasileiros serão ADIANTADOS em 1 horanos estados em que o Horário de Verão é válido.

Este ano o Horário de Verão começa mais tarde por conta das Eleições 2018. Embora tenha sido cogitado um segundo adiamento do início do horário de verão para o dia 18 de novembro (com o objetivo de não interferir com o Exame Nacional do Ensino Médio), este não se concretizou.

O Horário de Verão consiste no adiantamento do relógio durante as estações do verão e primavera, onde os dias são mais longos. O objetivo é ajudar no racionamento de energia elétrica, fazendo as pessoas aproveitarem mais a iluminação natural do Sol.

Quando o Horário de Verão chegar ao fim, os relógios devem ser ATRASADOS, ou seja, quando for 00h (meia-noite), a hora deve voltar para às 23h (11 horas da noite).

O Horário de Verão surgiu pela primeira vez no Brasil com o Decreto de Lei nº 20.466, de 1º de outubro de 1931, estipulando o adiantamento do relógio em uma hora em todos os estados do território brasileiro. Atualmente, os estados da região Norte e Nordeste não participam do Horário de Verão.

O horário de verão existe atualmente em 30 países. A grande exceção são os países localizados na faixa equatorial, onde não existem variações de estações e o clima mantêm-se o mesmo em quase todo o ano.

Confira a tabela com as datas de início e término do Horário de Verão no Brasilpara os próximos 10 anos!