Início do ano letivo em 2018 na rede estadual será em 19 de fevereiro

Crédito da foto: Divulgação O Calendário Escolar foi divulgado no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira

A Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (SEEC) aprovou o Calendário Escolar de 2018. A portaria foi divulgada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira, 18.

O início do ano letivo no Rio Grande do Norte será em 19 de fevereiro. O término do 4º bimestre está programado para 21 de dezembro.

O recesso do meio do ano ocorre entre os dias 22 de junho e 6 de julho.

Leia a portaria:

Portaria nº 1378/2017-SEEC/GS

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CULTURA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar o Calendário Escolar de 2018, em anexo, a ser adotado pela Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Norte, com início do ano letivo em 19 de fevereiro de 2018.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Natal/RN, 16 de outubro de 2017

Cláudia Sueli Rodrigues Santa Rosa

Secretária de Estado da Educação e da Cultura