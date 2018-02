Inflação de janeiro é a menor para o mês desde a criação do Plano Real, segundo IBGE

Crédito da foto: EBC

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou na manhã desta quinta-feira, 8, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mede a inflação oficial do país. Segundo o órgão, o índice ficou em 0,29% em janeiro deste ano.

De acordo com o IBGE, essa é a inflação mais baixa para os meses de janeiro desde o início do Plano Real, em 1994. Em dezembro de 2017, a taxa havia sido de 0,44%. Já em janeiro de 2017, foi de 0,38%.

Em 12 meses, a inflação acumulada é de 2,86%, ficando abaixo dos 2,95% registrados nos 12 meses imediatamente anteriores.

Com exceção dos grupos Habitação (-0,85%) e Vestuário (-0,98%), os demais apresentaram variação positiva, com destaque para os Transportes (1,10%), maior variação dentre os grupos de produtos e serviços pesquisados, e Alimentação e bebidas (0,74%).

No grupo Transportes, o destaque ficou com os combustíveis que variaram 2,58%. A gasolina (2,44%), maior impacto individual no índice do mês, contribuiu com 0,10 p.p.

A conta de energia elétrica, que ficou 4,73% mais barata, foi o item que mais contribuiu para a baixa do grupo habitação, por causa do fim da cobrança adicional de R$ 3,00 por cada kwh consumido, referente à bandeira tarifária vermelha patamar 1 que vigorava em dezembro.