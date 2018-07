Incêndio no Parque do Povo cancela shows e suspende São João de Campina Grande

Saída de emergência foi aberta e houve correria no local; fogo foi contido pelos Bombeiros e ainda não é possível saber o que causou o incêndio.

OSão João 2018 de Campina Grande teve os shows do sábado (30) cancelados após um incêndio em barracas do Parque do Povo. O espaço foi evacuado pelo Corpo de Bombeiros, que controlaram as chamas próximo à Pirâmide. A saída de emergência foi aberta e houve correria no local.

O que foi cancelado?

Por segurança, o Parque do Povo foi totalmente evacuado e os shows de Avine Vinny, Amazan, Forró da Barka e Rapha Mello foram cancelados na arena de shows da festa.

Segundo a Polícia Militar, todos os shows da festa, que iria até o dia 8 de julho, estão suspensos até um parecer dos Bombeiros. O prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, no entanto, afirmou que neste domingo (1º) provavelmente o show de Gusttavo Lima vai acontecer.

“Ainda é muito cedo para dizer se a festa vai voltar neste domingo ou se vai ser cancelada por completo. Estamos fazendo a perícia pra identificar o que pode ter motivado o princípio do incêndio e se haverá segurança pra continuar a festa. O que destaco é que antes do evento, o Corpo de Bombeiros fez uma perícia em toda a área do Parque do Povo e todas barracas tinham extintores. O prazo para o resultado do laudo é de até 30 dias, mas nós vamos nos empenhar pra tentar trazer uma resposta antes”, disse a comandante regional do Corpo de Bombeiros Jousilene Sales.

Em nota, a Aliança, empresa que organiza o evento, divulgou que, em acordo com a prefeitura, os shows deste sábado (30) precisaram ser suspensos para a devida averiguação dos fatos. “A decisão também é motivada pela sempre presente preocupação com o bom andamento do evento, a segurança e conforto do público e trabalhadores”, disse a empresa.

A Aliança garantiu que dará continuidade ao eventos nos próximos dias, a partir deste domingo (1º), com show de Gusttavo Lima, sem afetar o sucesso e grandiosidade da festa. A empresa informou ainda que assume o compromisso de prestar todo o apoio necessário aos comerciantes que tiveram suas estruturas danificadas.

“Ainda não temos dimensão total do que aconteceu, mas já está tudo sob controle. Ninguém ficou ferido. O evento tem seguro e todos os comerciantes prejudicados vão ser assistidos. Nosso esforço é para que a festa volte já nesse domingo”, falou o prefeito Romero Rodrigues.

Qual a origem do incêndio?

O Corpo de Bombeiros disse que ainda não é possível saber o que causou o incêndio, que atingiu a parte elétrica do Parque do Povo.

Segundo relato de barraqueiros, o incêndio começou em uma chapa de fazer sanduíches, atingiu a madeira e os fios da parte elétrica da barraca e depois se espalhou por outras barracas no local.

O incêndio começou por volta das 19h20 e segundo a Associação dos Comerciantes do Maior São João do Mundo, foi controlado completamente por volta das 22h.

Houve feridos?

A assessoria do Hospital de Trauma de Campina Grande informou que duas pessoas deram entrada após ficarem feridas no Parque do Povo. Uma das vítimas, de 33 anos, que foi por conta própria para o hospital, estava próxima à palhoça onde teria iniciado o incêndio e teve uma queimadura no braço. A outra, de 46 anos, passou mal após inalar a fumaça espalhada no local. Elas permancem no hospital e o estado de saúde é estável.

De acordo com a Equipe de Bombeiros, um bombeiro teve uma queimadura leve e outros dois passaram mal devido à fumaça. Uma perícia vai ser feita e segundo os Bombeiros, o laudo sai em até 30 dias.

Quais as áreas atingidas?

De acordo com o capitão Jonathan Yassaki, 24 barracas foram danificadas e os ambulantes tiraram as mercadorias do local.

“A Polícia Militar está dando todo o apoio para garantir a integridade das pessoas. Por segurança o Parque do Povo foi evacuado. Estamos recebendo apoio de policiais de João Pessoa e passaremos a madrugada em apoio e o tempo que for necessário”, afirmou o capitão Jonathan Yassaki.