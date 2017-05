Inauguração de novas instalações do Dimap fortalece qualidade acadêmica na UFRN

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) inaugurou na última sexta-feira, 05, a reforma e ampliação do Departamento de Informática e Matemática Aplicada (Dimap). Estudantes, professores, gestores e servidores técnico-administrativos lotaram o novo auditório para acompanhar a solenidade de entrega das novas instalações, que contam ainda com três laboratórios, nove gabinetes para professores e uma sala para docentes visitantes e substitutos. Para o aluno de doutorado em Sistemas e Computação, Ronildo Pinheiro de Araújo Moura, os novos recursos físicos contribuem tanto para a qualificação do trabalho acadêmico quanto para o conforto dos seus usuários. “A nossa relação com os espaços é muito estreita, pois passamos a maior parte dos nossos dias na universidade. Portanto, esta ampliação é útil por trazer melhor estrutura de pesquisa e estadia”.

No total, foram adicionados 395 m² ao prédio do Dimap, que passa a dispor de uma área de 1.716 m². Os investimentos de R$ 2,3 milhões foram provenientes do Fundo de Infraestrutura (CT-Infra), da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), além de recursos próprios da UFRN. A reitora da instituição, Angela Maria Paiva Cruz, ressaltou que, apesar de parecer pequeno em dimensões, o novo espaço é grandioso pelo seu valor prático para a comunidade universitária.

“A usabilidade destes laboratórios e salas tem papel fundamental para proporcionar uma qualidade acadêmica mais elevada, por isso a sua inauguração fica registrada na história da instituição. Essa conquista é fruto de um trabalho articulado e comprometido entre gestores e administração central”, destacou Angela Paiva. A alegria e a satisfação são compartilhadas pelo chefe do departamento, professor Nélio Alessandro Azevedo Cacho, que falou em nome dos que dividiram a luta e o sonho da conclusão das obras. “Agradeço a todos os que se esforçaram para presenciarmos este momento”, completou.

Fundado em 1985, o Dimap é um dos departamentos do Centro de Ciências Exatas e da Terra (CCET) com atuação específica no ensino, na pesquisa e na extensão em informática e matemática aplicada. Atualmente, oferece suporte aos cursos de graduação em Ciência da Computação e Engenharia de Software. Na pós-graduação, atende aos cursos de mestrado e doutorado em Sistemas e Computação (PPGSC), que subiram para o conceito 5 na última avaliação trienal da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).

Sirleide Pereira, Marina Gadelha, Wilson Galvão e Cícero Oliveira