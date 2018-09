IFRN, UFRN e Prefeitura promoverão I Fórum de Meio Ambiente e “Oficina de Podas”

Crédito: João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação

Tornar Currais Novos uma cidade mais arborizada e com temperaturas mais agradáveis é o objetivo principal de um trabalho de extensão desenvolvido por alunos do curso Ead de Gestão Ambiental do Campus Currais Novos do IFRN, que contará com a parceria da UFRN e da Prefeitura Municipal na realização do “I Fórum de Meio Ambiente de Currais Novos”, evento que acontecerá no próximo dia 08 de outubro e terá como tema “Arborizar: Plante essa ideia/Por uma cidade mais verde”

Através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento a Prefeitura terá uma participação importante no evento através de uma “Oficina de Podas”, como destaca a engenheira ambiental da SEMAAB, Andrezza Maiara. “Queremos diminuir as podas drásticas que acontecem na nossa cidade e, para isso, vamos realizar uma Oficina de Podas para que a população interessada participe e nos ajude”, comentou. A Oficina acontecerá no próximo dia 09 de outubro ás 14h na SEMAAB (Prédio do antigo CSU).

Confira a programação do “I Fórum de Meio Ambiente de Currais Novos”

08/10 (Segunda-Feira): 19h na UFRN

Palestra de abertura com Diógenes Felix da Silva Costa (Geógrafo e Doutor em Ecologia, atualmente Professor de Ecologia e Biogeografia do Depto. De Geografia da UFRN – Campus de Caicó) que abordará o tema “Sustentabilidade socioambiental na região do semiárido Rio-Grandense”.

Mesa redonda mediada por Ana Helena da Silva (Mestre em ensino de Ciências Exatas e Ambiental, professora do Campus Ead do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental e secretária acadêmica do curso).

Inscrições para o Fórum:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-wVJe0Ia_VM1sUaoQcMPH3lRTPZPeFuvNbUPSoGAsCeDrAg/viewform

09/10 (Terça-Feira): 14h na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento (Antigo CSU)

Oficina técnica sobre poda em árvores da cidade de Currais Novos, e abordagem da Legislação Municipal sobre o assunto. Os participantes receberão um selo de qualificação/indicação pela participação. (Público alvo: Órgãos públicos e privados, agricultores, podadores, comunidade em geral).

Inscrições pelo linkhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8MDU2rCbCSF9z9VnCOn682dveWco72kUHhRb-mU8Inw4zfQ/viewform ou na SEMAAB a partir da próxima segunda-feira (01).

10/10 (Quarta-feira): Plantio e entrega de mudas