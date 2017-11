Idosos devem atualizar dados do Cadastro Único (NIS) na SEMTHAS até dezembro

A Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social (SEMTHAS) de Currais Novos comunica aos idosos que ainda não atualizaram os dados do Cadastro Único (NIS) que o realizem até o mês de dezembro. A atualização dos dados é muito importante para a continuidade do recebimento do Benefício de Prestação Continuada (BPC), por exemplo. Atualmente, Currais Novos possui 1.100 idosos que recebem o BPC. Idosos e/ou familiares devem realizar o cadastro na sede da SEMTHAS (Rua do Plutônio, 95, próximo à Igreja Imaculada Conceição) de segunda à sexta-feira das 8h às 12h e das 14h às 16h, e apresentar todos os documentos pessoais.