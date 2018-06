Identificados os 14 detentos que fugiram pelo telhado da Cadeia Pública de

Crédito da foto: extraída de grupos de whatsapp

A fuga de 14 detentos da Cadeia Pública de Mossoró “Manoel Onofre de Souza” expôs a fragilidade do sistema prisional do Rioo Grande do Norte. Os elementos foram pelo telhado e não receberam qualquer tipo de resistência.

A Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado (SEJUC), responsável pelo sistema, promete oferecer uma resposta à população, mas até aqui ainda não se posicionou de forma direta ao problema.

A população está assustada, uma vez que a fuga agrava a situação de insegurana na segunda maior cidade do Estado.

Todos os fugitivos já foram identificados. Nnguém foi recpaturado até o momento.

Fugiram:

Adriano Bezerra Sátiro (Catatal),

Allison Pereira da Silva,

Caio Erick Ferreira da Silva,

Eduardo de Oliveira Félix,

Erick Francisco de Souza Oliveira,

Francisco Antônio Bernardo da Silva Filho,

Francisco Edson da Silva Soares,

Felipe Marques da Silva,

Italo Magno Costa (Prateado),

João Batista Bezerra,

José Odorico da Silva Júnior,

Júlio Felipe Cruz do Nascimento,

Luiz Guilherme da Silva Pereira

Weslley Lira de Moura.