I Seminário A Segurança Pública e o Emprego da Justiça Restaurativa

Visando contribuir com sugestões para amenizar a grave problemática da Segurança Pública, a Revista Foco Nordeste e o Portal foconordeste.com promovem, no próximo dia 07 de novembro, um seminário com o tema “A Segurança Pública e o emprego da Justiça Restaurativa”, para um público formador de opinião do Rio Grande do Norte. A iniciativa do veículo de comunicação atende a uma solicitação da OCERN e SESCOOP/RN e conta com o apoio do Tribunal de Justiça do RN, da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do RN – Fecomércio, da Federação das Indústrias do RN – Fiern.

O evento acontecerá a partir da 19 horas no auditório da FIERN e contará com duas palestras, sendo a primeira com o título “Os óbices da Segurança Pública”, que será proferida pelo coronel do Exército Brasileiro José Ori Dolvi Dantas, especialista em Segurança Pública, tendo como mediadores: a Dra. Paoulla Benevides Maués de Castro, presidente da Adepol e o Dr. Sérgio Leocádio, consultor especializado em Segurança Pública.

Já na segunda palestra teremos o tema: “A metodologia exitosa das Apacs”, que será proferida pelo Dr. Murilo Andrade de Oliveira, Secretário Estadual de Administração Penitenciária do Estado do Maranhão, tendo mediadores o Dr. Fábio Wellington Ataíde Alves, Juiz de Execuções Penais e o Dr. Fábio Luís Monte de Holanda, Advogado e ex Secretário de Cidadania e Justiça do RN.

Para participar do evento não é necessário fazer inscrição nem o pagamento de qualquer taxa, sendo importante apenas a pontualidade com o horário de chegada para garantir o acesso.

Confira a programação:

PALESTRA 1 “Os óbices da Segurança Pública”

Palestrante: José Ori Dolvim – Coronel da reserva do Exército Brasileiro.

Mediadores: Dra. Paoulla Benevides Maués de Castro – Presidente da ADEPOL RN Associação dos Delegados de Polícia do RN e Sergio Leocádio, Consultor de Segurança Pública.

PALESTRA 2 “A metodologia exitosa das Apacs”

Palestrante: Dr. Murilo Andrade de Oliveira – Secretário Estadual de Cidadania no Estado do Maranhão.

Mediadores: Fábio Wellington Ataíde Alves – Juiz auxiliar da Corregedoria de Justiça, Juiz membro do Programa Novos Rumos na Execução Penal e professor de Criminologia da UFRN e Fábio Hollanda – advogado e ex-secretário de Justiça e Cidadania do RN.

Realização: Revista Foco Nordeste.

Apoio: OCERN|SESCOOP/RN|TJRN|Fecomércio RN – Sesc/Senac |Sistema FIERN