“I Semana do Livro e da Biblioteca” de Currais Novos acontecerá de 23 à 27 de outubro

Divulgar o trabalho realizado pela Biblioteca Pública Municipal “Dr. Antônio Othon Filho” e promover momentos culturais com destaque para a literatura é um dos objetivos da “I Semana do Livro e da Biblioteca” que a Prefeitura Municipal de Currais Novos através da Fundação Cultural “José Bezerra Gomes” promoverá na próxima semana entre os dias 23 e 27, e que contará com uma programação especial de atividades, entretenimento e lazer.

A Programação será aberta na próxima segunda-feira (23) às 19h na sede da Biblioteca, vizinho ao CEJA (Avenida Brasil s/n), com atrações culturais. Na terça (24), às 8h na Biblioteca Pública, acontecerá a palestra “Biblioteca Escolar é o coração da Escola”, com Kátia Cristina D. da Câmara, bibliotecária documentarista do IFRN, e tem como público-alvo professores que atuam nas bibliotecas e salas de leitura das escolas. Na quarta-feira (25), acontecerá às 14h o projeto “Uma tarde de Poesia” com a premiação do I Concurso de Poesia, e terá como público os alunos, professores, coordenadores pedagógicos e gestores. No dia 26 (quinta-feira), acontecerá apresentação artística com bonequeiro às 14h na sede da Biblioteca, com participação dos alunos da Escola Municipal “Professora Socorro Amaral”. No último dia da programação, na sexta (27), acontecerá na biblioteca pública ás 14h uma Roda de Prosa com bonequeiros, e às 19h na Praça Tetê Salustino, o projeto “A biblioteca Vai à Praça”.

João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação