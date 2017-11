I Encontro Intersetorial de Enfrentamento da Violência Contra a Mulher aconteceu nesta quinta, 30, em Currais Novos

Jornalista João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação

Discutir sobre um tema tão importante como a Violência Contra a Mulher e construir fluxos e instrumentos que norteiem toda a rede para um melhor acolhimento e condução dos casos que chegam nos diversos equipamentos socioassistenciais do município baseou a realização do “I Encontro Intersetorial de Enfrentamento da Violência Contra a Mulher”, que aconteceu na manhã desta quinta-feira (30) no auditório da UFRN/Ceres Currais Novos.

A abertura do evento contou com a presença do Secretário Municipal de Gabinete, Francisco Medeiros; vereadoras Tércia Leda e Leilza Palmeira; Paula Erica (articuladora das redes de proteção de atenção à saúde); Sirleya Dantas (coordenadora de administração e finanças da Secretaria Municipal de Saúde); e Elen Lucio Pereira, Psicóloga da residência multiprofissional da UFRN.

Para Paula Érica, é muito importante um encontro deste para a elaboração de estratégias que unam toda a rede, conduzindo assim projetos interessantes. “Essa é uma ação provocativa e de persistência, e temos que refletir sobre o tema junto de toda a sociedade”, comentou.

Após a abertura, aconteceu uma mesa redonda sobre o tema, que contou com a presença de Priscila Brandão (Assistente Social e Coordenadora da Vigilância Socioassistencial de Caicó); Rosário Bezerra, ex-secretária municipal de saúde de Currais Novos; Bia Crispim de Almeida, segunda professora transexual em tempo de atividade no RN e terceira aluna de pós-graduação transexual da UFRN; e Soraia Rodrigues Dantas Saldanha, graduanda em Letras Português UFRN e integrante do Coletivo Enegrecer e da Marcha Mundial das Mulheres.

O Encontro é uma realização da Prefeitura Municipal de Currais Novos através da Secretaria Municipal de Saúde em parceria com a SEMTHAS e Marcha Mundial das Mulheres.