I Encontro Geoparque Seridó em Currais Novos discute importância do projeto para o desenvolvimento da região

Crédito: João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação

Um dos projetos de maior importância para o desenvolvimento do turismo e da região Seridó Potiguar, o “Geoparque Seridó” está sendo tema de evento científico durante toda esta quinta-feira (08) no CERES Currais Novos da UFRN, encontro este que teve sua abertura nesta manhã com a presença do Prefeito Odon Jr, da Secretária Municipal de Turismo, Ana Albuquerque, além da participação de professores, entidades, secretários municipais, vereadores, e representantes dos municípios seridoenses integrantes do projeto.

Para o Prefeito Odon Jr, o projeto Geoparque Seridó não é mais um sonho, mas uma realidade. “O trabalho de base desenvolvido nos municípios e principalmente aqui em Currais Novos com foco na educação ambiental e patrimônio geológico, mostram que o Geoparque Seridó tem muito a contribuir com nossa região”, comentou. O Professor e coordenador do Projeto “Geoparque Seridó”, Marcos Nascimento, comentou sobre a importância do evento. “O comprometimento de todos aqui mostra a importância deste projeto para a região e Estado”, disse.

O encontro “Geoparque Seridó: do sonho à realidade” conta com a participação do reitor da URCA – Universidade Regional do Cariri (CE), Dr. José Patrício Pereira Melo, que realizará palestra sobre os 12 anos do Geoparque Araripe. O coordenador do Eixo da Educação do Consórcio Geoparque Caminhos do Cânios do Sul, Fabiano Souza da Silva, também participa do encontro. Janaína Medeiros (Geoparque Seridpo), Yves Guerra (SEBRAE) realizarão palestras temáticas, e em seguida, acontecem painéis de dissertações.

O Evento é uma realização da UFRN através do curso de Turismo, com apoio da Prefeitura Municipal de Currais Novos (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo), Proex, Propesq, Programa de Qualificação Profissional e Desenvolvimento Regional do Seridó Potiguar (Qualistur) e Projeto Geoparque Seridó.