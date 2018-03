Hospital de Caicó será referência em urgência e emergência na região Seridó

Crédito Foto: João Vital

O Hospital Regional de Caicó está fortalecendo a oferta da prestação de serviço à rede de Urgência e Emergência da região. Muito em breve a população de 25 municípios do Seridó poderá contar com um atendimento modelo para classificação de risco e novos equipamentos, fruto dos investimentos do Governo do RN por meio da Secretaria de Saúde, projeto Governo Cidadão e Banco Mundial. Além da ampliação e reforma do pronto-socorro, o município foi contemplado com a aquisição de novos equipamentos, em investimentos que somam R$ 3,3 milhões.

Segundo a diretora geral do hospital, Luciana Dantas, a reforma da urgência e emergência é uma obra há muito tempo esperada pela população de Caicó e região. “Agora teremos como fazer o acolhimento e a classificação de risco, receber pacientes de trauma-ortopedia. Uma estrutura totalmente nova que nunca passou pela nossa cabeça conseguir trazer pra nossa região”, comemora.

O Hospital Regional de Caicó será referência em urgência e emergência para 300 mil habitantes que vivem nas cidades vizinhas. Além dos protocolos de classificação de risco, terá quatro leitos de observação à disposição da população. A equipe de diretores já está estudando a ampliação do atendimento de trauma ortopedia para se tornar referência também nesta área. “Nossa região vai se fortalecer e não precisaremos mais encaminhar os pacientes para Natal”, frisa.

“Com os investimentos em Caicó, todos os moradores da região ganham com a melhoria do atendimento”, destaca o secretário Vagner Araújo, coordenador do projeto. Atualmente o hospital realiza em torno de 300 atendimentos por dia. Os investimentos via Governo Cidadão são de R$ 1,9 milhão nas obras de ampliação na urgência e emergência e R$ 1,4 milhão na aquisição de equipamentos.