Hoje seria aniversário dele, LIRALDO DANTAS, um dos maiores comunicadores do Nordeste

Uma história de sucesso interrompida muito cedo pelo destino. Liraldo hoje estaria com centenas de amigos, comemorando o seu aniversário. Más, o destino quis que ele partisse para outra dimensão, deixando milhares de fãs de luto. Meu amigo particular e companheiro de rádio por muitos anos, me recuso a estar presente onde a lembrança dele seja com tristezas. Velório, Missas e despedidas, não combinam com um homem que viveu intensamente a sua vida. Sempre sorrindo, bom de conversa, facilidade enorme de fazer novas amizades e uma aversão a morte. Liraldo era vida, e eu, particularmente, quero lembra-lo assim. Sorrindo, cantando, e fazendo brincadeiras em várias emissoras deste nosso Nordeste. Ninguém foi capaz de diversificar tão bem as programações das rádios onde passou. Versátil, misturava comentários sérios com brincadeiras e sempre sorrindo. Um homem do povo, da massa. Feliz aniversário amigo, que Jesus o tenha coberto por luz.