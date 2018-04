Hoje é o dia nacional do choro. Vamos homenagear esse ritmo tão gostoso que tem milhões seguidores ouvindo a Rádio Nova Era – Canal 13 Sidys

Mais conhecido como chorinho, o choro é um gênero de música popular brasileira. O virtuosismo é uma característica muito apreciada neste tipo de música, assim como também a capacidade que os praticantes tem para improvisar.

Esse gênero musical nasceu em meados do século XIX, no Rio de Janeiro. Apesar de ser um ritmo brasileiro, o Dia Nacional do Choro é comemorado até mesmo em países como a França e o Japão.

As rodas de choro geralmente acontecem em bares, ou até mesmo na casa dos músicos, e são como reuniões informais. Chiquinha Gonzaga e Pixinguinha são alguns dos músicos de chorinho mais conhecidos no país.