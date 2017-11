Hoje é dia do Médico Intensivista

Crédito da matéria e da imagem Júlia Campos – Especial para o Correio Braziliense

A linha entre a vida e a morte é vivida diariamente no trabalho do médico intensivista. Por mais que todo esforço feito seja para que a resposta positiva prevaleça, é a negativa que se faz mais presente. O convívio diário com os dois extremos faz com que psicológico seja trabalhado constantemente para lidar tanto com a esperança daqueles que necessitam dos cuidados, quanto com a ansiedade dos que esperam a cura de uma pessoa querida. A criação de laços e inevitável. Se é difícil para um parente perder um familiar, para o médico também não é fácil perder um paciente. Essa é a rotina dos profissionais que atuam em unidade de terapia intensiva, as UTIs. Os parabéns do Jornal A Notícia a todos esses profissionais tão importantes para todos.