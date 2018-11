Guerra entre facções provocou a morte de Anthony Calleb, de apenas 1 ano e 6 meses

Crédito da foto: Album de família/Amina Costa – JORNAL DE FATO

A Divisão de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) elucidou o caso do assassinato do menino Anthony Calleb, de um ano e seis meses, que ocorreu na noite do último domingo, 4, em Mossoró. Os irmãos Geovane de Melo Nogueira e Jefferson de Melo Nogueira (FOTO ABAIXO) confessaram a autoria do assassinato, que tinha como alvo o pai de Anthony, Francisco Iranilson Bezerra da Silva.O crime, segundo a delegada Liana Aragão, foi motivado por brigas de facções. Ela informou que Geovane e Jefferson foram “vingar” a morte do irmão, Jean de Melo Nogueira, que ocorreu em agosto deste ano. A delegada relatou que, durante o depoimento, os irmãos informaram que Francisco Iranilson teria envolvimento com o caso. Liana Aragão disse ainda que Geovane, autor dos disparos, informou não ter visto Anthony Calleb no momento do crime.

Ainda conforme as informações da delegada Liana Aragão, o crime contou com a participação de uma terceira pessoa, um menor de idade que já foi detido. Com ele, foram encontradas as motos roubadas, que foram utilizadas pelos criminosos na noite do assassinato. “As motos estavam guardadas com o adolescente e a arma foi apreendida com Geovane, que confessou a autoria dos disparos”, comentou a delegada.

O adolescente foi encaminhado para o Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente Acusado de Ato Infracional (CIAD/Mossoró) e os dois suspeitos que confessaram o crime para a Cadeia Pública de Mossoró. As motos que foram recuperadas deverão ser entregues aos donos. “Temos um caso resolvido, com confissão e arma utilizada no crime.”

A prisão ocorreu na tarde desta segunda-feira, 5, por meio de uma operação da Polícia Rodoviária Federal (VEJA VÍDEO ACIMA). Os suspeitos estavam tentando fugir para Natal por meio de um táxi-lotação, quando foram apreendidos pela PRF em uma barreira policial feita entre os municípios de Lajes e Angicos, na Região Central do estado. “A intenção deles era ir para Natal e depois seguir para outro estado”, relatou a delegada.

Liana Aragão comentou ainda que populares informaram à PRF sobre a localização de Geovane e Jefferson e enalteceu a ajuda da Polícia Rodoviária nesse caso. “Houve denúncia, informando sobre o carro que eles estavam indo para Natal. Eu queria agradecer pela ajuda da PRF, pois, sem a qual, a gente não teria conseguido fazer o flagrante”, comentou.