Grupos de direita se unem em movimento a favor de Jair Bolsonaro

Crédito: Jornalista Juliana Manzano

Organizado pelo Força Democrática, o movimento ‘Força, Capitão!” reuniu, na tarde de ontem(16), mais de milhares de pessoas em favor da candidatura à Presidência da República de Jair Bolsonaro, que está hospitalizado desde o último dia 6, após ser esfaqueado durante caminhada de rua em Juiz de Fora/MG. O movimento realizado no cruzamentos das avenidas Salgado Filho e Bernardo Vieira contou com a participação de vários grupos de direita da capital potiguar.

O Força Democrática foi o grupo que iniciou os movimentos de rua em Natal contra a corrupção e contra o Partido dos Trabalhadores (PT) em 2014, ocasião em que o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff foi requerido pela população. Além do Força Democrática, também participaram do movimento deste domingo o Grupo Radar, o Avança Nordeste e o Endireita Natal.

Líder do FD, Carlos Reny ressalta que o grupo entende que, hoje, a maior representação da Direita no Brasil é o candidato Bolsonaro, atualmente filiado ao PSL. “Não podemos deixar o Brasil ser entregue à Esquerda novamente. Então, achamos que esta é a hora de unirmos os grupos da direita em prol de um objetivo único que é eleger o Bolsonaro, candidato que, no nosso entendimento, é o que melhor representa a direita nesta eleição”, pontua.