Grupo empresarial é suspeito de dar golpe com a venda de lotes em Pau dos Ferros

Um golpe no mercado imobiliário no interior do Rio Grande do Norte levou a Polícia Civil investigar um grupo com atuação em Pau dos Ferros e de outras cidades da região Oeste. A Operação Hestia detonada nesta sexta-feira (18) cumprir mandados de busca e apreensão em Pau dos Ferros, Mossoró, Natal e na cidade cearense de Icapuí.

A ação faz parte de uma força tarefa que investiga um grupo empresarial do ramo imobiliário que teria, no ano de 2011, lançado um condomínio clube em Pau dos Ferros (Village Boulevard), na região do Alto Oeste potiguar, e após a venda de centenas de lotes, abandonado as obras.

O grupo vendeu mais de 200 lotes, tendo arrecadado aproximadamente R$ 6 milhões. Contudo, pouco mais de 20% das obras foram realizadas e o único escritório do empreendimento na cidade foi fechado e os administradores foram embora.

Além do condomínio em Pau dos Ferros, o grupo empresarial também seria proprietário de um hotel em Icapuí (Hotel Casa do Mar), do loteamento Divinópolis em Umarizal, também na região Oeste potiguar, e outro condomínio Village Boulevard em Macaíba, na Grande Natal, todos com obras paradas.

Nas buscas realizadas nas casas dos investigados foram apreendidos documentos, carros, joias e aparelhos eletrônicos. Segundo o delegado regional de Pau dos Ferros, Inácio Rodrigues, “os indícios apontam para uma organização criminosa que se instalou em Pau dos Ferros em 2011 com objetivo de enganar centenas de pessoas com a falsa promessa de construir um condomínio clube em 3 anos”.

Conforme a PC, o grupo de empresários é formado por Nicássio Francisco de Assis, Thiago Lopes Moreira, Nodje Francisco Diógenes, Laiana Karen Dantas Barreto e o sócio administrador Arikeme Viana Barreto.

A operação policial foi batizada de Hestia em referência a uma das 12 Deusas detentora da chave do Monte Olimpo, sendo a personificação da moradia estável, protetora da família, da moradia e da cidade.