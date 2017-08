Grupo do CCI participa de “Encontro de Idosos do Seridó” em Acari

Um grupo com cerca de 60 idosos atendidos pelo “Centro de Convivência de Idosos – Tetê Salustino” de Currais Novos participou na manhã desta quarta-feira (09) do “I Encontro de Idosos do Seridó”, que aconteceu durante as festividades de Nossa Senhora Daguia, padroeira de Acari. O Prefeito Odon Jr, o secretário municipal de assistência social, Luciano Oséas, e a equipe de apoio e coordenadores do CCI, também prestigiaram o encontro. “Muito grato pelo carinho que temos recebido dos nossos idosos em todos os momentos que nos encontramos”, disse o Prefeito Odon Jr, que aproveitou a oportunidade para parabenizar o Prefeito de Acari, Isaías Cabral, e a secretária Nara Medeiros, pela iniciativa do evento.