Grupo de Dança da UFRN estreia novo espetáculo

(ASCOM – Reitoria/UFRN)



O Grupo de Dança da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (GDUFRN) apresenta o espetáculo (Des) CAMINHOS, às 19h dos dias 10 e 11 de novembro, no Auditório da Escola de Música da UFRN. O evento conta também com a participação do artista João Natal, que exibe exposição no hall de entrada do auditório.

O espetáculo é inspirado na obra “O turista aprendiz”, do escritor Mário de Andrade, que inclui aspectos originários de suas viagens ao Norte e Nordeste brasileiro e do seu encontro com o coqueiro potiguar Chico Antônio. Tudo isso articulado com narrativas dos próprios bailarinos, envolvendo dança, teatro, música, poesia, vídeo-arte e exposição de artes visuais. A apresentação possui a concepção e direção geral e artística de Teodora Alves; assistência de direção de Lisiane Miranda e Samara Salgueiro; composição cenográfica e pesquisa de Teodora Alves e do GDUFRN.