Grave acidente na BR 110 entre Mossoró e Upanema deixa três mortos e um Ferido

Crédito da foto: O Câmera

Uma colisão frontal registrada na noite desta quinta-feira, na BR 110, entre os municípios de Mossoró e Upanema deixou três pessoas mortas e uma ferida. O acidente aconteceu pouco mais de três quilômetros de Upanema.

Segundo informações, um Chevrolet Monza de cor vermelha com placas HUP- 6951, de Mossoró, colidiu com um Corsa Classic de cor prata com placas MYM 7318, de Upanema. Os veículos trafegavam em sentido contrário.

Morreram Pedro Tertulino da Silva, natural de Caraúbas, Jenildo Gerônimo da Silva, natural de Mossoró, e José Nilson de Souza. O primeiro morreu no local e os dois últimos ainda foram socorridos para o hospital de Upanema, mas não resistiram.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Jenildo Gerônimo conduzia o Corsa e provocou a batida. Ele teria invadido a faixa contrária em que estava o Monza, que trafegava em direção a Mossoró.

O condutor do Monza identificado como Antônio Nilson de Souza foi socorrido para o Hospital Regional Tarcísio Maia (HRTM).