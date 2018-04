Governo vai pagar salário de março para servidores que ganham atá R$ 4 mil, no próximo sábado

Crédito da foto: EBC

Os servidores públicos estaduais que ganham até R$ 4 mil receberão o mês de máximo no próximo sábado (7). Quem recebe acima desse valor, vai aguardar para uma divulgação em breve, promete a equipe financeira do Governo do RN.

O mês de março foi quitado para servidores da educação, que recebem o carimbo do Fundeb, e para aqueles lotados nos órgãos da administração indireta que possuem arrecadação própria.

O décimo terceiro salário de 2017 será pago no dia 30 de abril aos servidores que ganham entre R$ 2 mil e R$ 3 mil.

Os servidores que ganham acima desse valor ainda não sabem quando irão receber o benefício.