Governo vai abrir mais 12 Cafés do Cidadão

O Governo do RN, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social (Sethas-RN), vai abrir 12 unidades do programa Café Cidadão (antigo Café do Trabalhador), em 11 municípios, representando 3.100 refeições diárias. A licitação foi encerrada nesta quinta-feira e prevê que as empresas vencedoras têm até 60 dias para colocar as novas unidades em funcionamento.

Os municípios beneficiados com os novos cafés serão: Natal (Zona Norte e Zona Oeste), Goianinha, Baraúna, Patú, Monte Alegre, Tangará, Santana do Matos, Touros, Lajes, Alexandria e Alto do Rodrigues.

Atualmente, o Café Cidadão conta com seis unidades em Natal e no interior que servem cerca de 1.110 cafés da manhã balanceados, composto por frutas, pães, cuscuz, bolachas, café, leite e produtos da terra, ao preço de R$ 0,50 por pessoa.

“O Café Cidadão oferece uma refeição reforçada para garantir que o trabalhador comece o dia bem alimentado. Esse programa é essencial para garantir a segurança alimentar a população mais vulnerável economicamente”, ressalta a secretária da Sethas-RN, Julianne Faria.

Além dessas novas unidades, outra licitação vai contemplar mais 10 Cafés do Cidadão em nove municípios.