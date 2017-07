Governo Temer é aprovado por 5% e reprovado por 70%, diz Ibope

(Foto: )

Pesquisa Ibope divulgada nesta quinta-feira (27) mostra os seguintes percentuais de avaliação do governo do presidente da República, Michel Temer (PMDB):

Ótimo/bom: 5%

5% Regular: 21%

21% Ruim/péssimo: 70%

70% Não sabe/não respondeu:3%

Segundo o Ibope, a aprovação de 5% é o menor índice desde o início da série histórica do instituto, que teve início em março de 1986. Antes do resultado de Temer, o pior havia sido o do ex-presidente José Sarney, que em junho/julho de 1989 teve 7% de ótimo/bom.

O instituto de pesquisa ressaltou que, por conta da margem de erro da pesquisa de dois pontos percentuais para mais e para menos, tecnicamente Temer e Sarney estariam empatados.

O levantamento do Ibope, encomendado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), foi realizado entre os dias 13 e 16 de julho e ouviu 2 mil pessoas em 125 municípios.

O nível de confiança da pesquisa divulgada nesta quarta, segundo a CNI, é de 95%, o que quer dizer que, se levarmos em conta a margem de erro de dois pontos, a probabilidade de o resultado retratar a realidade é de 95%.

Esta é a segunda pesquisa Ibope encomendada pela CNI divulgada neste ano. No último levantamento, de março, Temer aparecia com aprovação de 10% dos entrevistados, enquanto 55% consideravam o governo “ruim/péssimo” e 31%, “regular” – à época, 4% não souberam opinar ou não responderam.

Desde que Temer se tornou presidente efetivo, após o impeachment de Dilma Rousseff ser aprovado pelo Congresso Nacional, esta é a quarta pesquisa Ibope encomendada pela CNI (as anteriores foram divulgadas em março deste ano, em dezembro e em outubro de 2016; houve uma em julho do ano passado, mas Temer ainda era presidente em exercício).

Veja o pior índice de aprovação de cada presidente, segundo pesquisas do Ibope, desde março de 1986:

Presidente Ótimo/bom Data da pesquisa José Sarney 7% junho/julho de 1989 Fernando Collor 12% agosto de 1992 Itamar Franco 12% janeiro de 1994 Fernando Henrique Cardoso 16% julho de 1999 Luiz Inácio Lula da Silva 29% junho de 2004; setembro de 2005 e dezembro de 2005 Dilma Rousseff 9% junho de 2015 e dezembro de 2015 Michel Temer 5% julho de 2017

Maneira de governar

A pesquisa também avaliou a opinião dos entrevistados sobre a maneira de governar do presidente da República:

aprovam : 11%

: 11% desaprovam : 83%

: 83% não souberam ou não responderam: 5%

No levantamento divulgado em março, 20% aprovavam; 73% desaprovavam; e 7% não souberam ou não responderam.

Confiança

Outro ponto questionado pelo Ibope foi sobre a confiança dos entrevistados em relação ao presidente.

De acordo com a pesquisa divulgada nesta sexta, 10% dos entrevistados disseram confiar em Temer, enquanto 87% afirmaram não confiar; 3% não souberam ou não responderam.

Comparação com governo Dilma

A pesquisa Ibope também pediu aos entrevistados que comparassem as gestões de Temer e da antecessora, Dilma Rousseff, na Presidência da República.

Segundo o levantamento, 11% dos entrevistados consideram o governo do peemedebista melhor; 35%, igual; 52%, pior; e 2% não souberam ou não responderam.

Sobre as perspectivas em relação ao “restante do governo”, 9% responderam “ótimo/bom”; 22%, “regular”; 65%, “ruim/péssimo”; e 5% não souberam ou não responderam.

Notícias mais lembradas

O Ibope questionou ainda os entrevistados sobre a percepção em relação ao noticiário sobre o governo Temer.

Para 12%, as notícias nos últimos meses foram “mais favoráveis”; para 13%, “nem favoráveis, nem desfavoráveis”; para 64%, “mais desfavoráveis”; e 11% não souberam ou não responderam.

A pesquisa traz ainda as notícias mais lembradas pelos entrevistados (veja abaixo as cinco mais citadas):

16% : “Corrupção no governo (sem especificar)”

: “Corrupção no governo (sem especificar)” 10% : “Reforma trabalhista”

: “Reforma trabalhista” 9% : “Operação Lava Jato”

: “Operação Lava Jato” 8% : “Procurador-Geral da República Janot denuncia presidente Michel Temer por crime de corrupção passiva”

: “Procurador-Geral da República Janot denuncia presidente Michel Temer por crime de corrupção passiva” 4%: “Reforma da Previdência”

Áreas de atuação

A pesquisa também ouviu os entrevistados sobre a percepção a respeito da atuação do governo em áreas específicas. O governo Temer foi mais bem avaliado na área educação, na qual obteve 22% de aprovação. Depois veio meio ambiente, com 21%. As áreas mais mal avaliadas foram as de impostos, com 87% de desaprovação, e taxa de juros, com desaprovação de 84%.

