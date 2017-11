Governo Robinson já entregou 12.370 unidades habitacionais em vários municípios

Exclusão social, seca, desemprego. Diante de um cenário caótico em que o país atravessa, combater o déficit habitacional se torna tarefa difícil para qualquer gestor. No Rio Grande do Norte, esse desafio vem sendo encarado pela atual administração com muito planejamento e compromisso. Afinal, o Estado acumulou, durante décadas, um desprovimento que corresponde, atualmente, a 120 mil moradias de interesse social.

Graças à coragem e competência do Governo, através da Companhia Estadual de Habitação e Desenvolvimento Urbano (CEHAB), esse índice vem caindo, desde 2015, com o fortalecimento das políticas públicas voltadas ao segmento, além da formatação do programa Moradia Cidadã – um projeto que está revolucionando a habitação no RN, em diferentes modalidades de atuação.

Desde o início da atual gestão, já foram entregues 12.370 unidades habitacionais em todo o Estado, através dos programas Minha Casa Minha Vida I e II e Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social (PSH). Até o final de 2018, está prevista a entrega de mais 9.964 moradias, totalizando 22.334 unidades habitacionais nos quatro anos de governo.

MORADIA CIDADÃ

Trata-se de um programa criado em março deste ano pela CEHAB, como nova alternativa para minimizar o déficit habitacional no RN, sobretudo, visando proporcionar não apenas o acesso à casa própria, mas uma melhor qualidade de vida. O Moradia Cidadã repousa em uma política que envolve a participação do Poder Público nas esferas municipal, estadual e federal, além de entidades e agentes financeiros ligados ao setor.

O programa possui as seguintes vertentes: Moradia Cidadã Município e Moradia Cidadã Servidor, com perspectiva de criação do Moradia Cidadã Segurança e Moradia Cidadã Rural.

MUNICÍPIO – Pelo menos 93 municípios demonstraram interesse em participar do programa Moradia Cidadã Município, onde oito deles já assinaram Termo de Adesão. Com isso, 4.454 novas unidades habitacionais poderão ser viabilizadas nos próximos dois anos. O programa viabiliza a produção de unidades habitacionais em parceria com as prefeituras potiguares.

SERVIDOR – Tratado como prioridade pela atual gestão, o programa Moradia Cidadã Servidor viabiliza unidades habitacionais de qualidade a preços diferenciados, exclusivamente voltadas aos servidores públicos estaduais da Administração Direta e Indireta (ativos, aposentados e pensionistas).

CARTÃO MORADIA CIDADÃ

O Cartão Moradia Cidadã é um programa que está sendo desenvolvido pelo Governo do Rio Grande do Norte, através da Companhia Estadual de Habitação e Desenvolvimento Urbano (CEHAB), com regras e diretrizes similares ao Cartão Reforma, do Governo Federal, que visa minimizar o déficit qualitativo das moradias no Estado, conforme as especificidades de caráter sócio-econômico de cada município.

Para ter acesso ao Cartão Moradia Cidadã, o município precisa comprovar a redução no déficit habitacional local, com a produção de moradias de interesse social, onde 1% do valor do empreendimento seja repassado ao Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social (FEHIS) – Lei Estadual nº 6.987, de 09 de janeiro de 1997.

Até o presente momento, serão 1.497 famílias contempladas, de acordo com a adesão dos municípios junto ao Moradia Cidadã Municípios.

