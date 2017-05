Governo promove mais 57 oficiais militares

Ao presidir a solenidade de promoção de 57 oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte, o governador Robinson Faria disse, nesta quinta-feira, 05, que a atual administração foi a que mais efetivou promoções das duas corporações em toda a história. “Desde 2015 promovemos 6.042 militares, contemplando oficiais e praças, o que corresponde a 70% do efetivo”, afirmou o Governador para ressaltar a valorização profissional, incentivo e motivação que norteiam a gestão no trato com a segurança pública.

O governador também enfatizou que a melhoria da Segurança Pública precisa do apoio dos demais Poderes. “É preciso ações de cidadania que envolvem o Governo Federal e as prefeituras”, registrou, citando como exemplos a iluminação pública, que é atribuição das prefeituras, e políticas de atenção social de amplo alcance que deveriam ser efetivadas com maior eficiência e eficácia pela União.

Robinson Faria acrescentou que a valorização profissional integra os esforços do Governo do Estado para melhorar a segurança pública e defender o cidadão. “Confio nos senhores para trabalharmos para melhorar a proteção ao cidadão no Rio Grande do Norte”, declarou.

O comandante da Polícia Militar, coronel André Azevedo lembrou que na gestão anterior “praticamente não houve promoções de oficiais, as poucas que aconteceram foram por força de decisão judicial”. Ele registrou que a PM vem batendo recordes de prisões, apreensão de armas e recuperação de veículos roubados.

Ainda dentro da valorização profissional e das ações de melhorar as condições de trabalho das corporações militares do Estado, o Governo está concluindo a elaboração da Lei de Organização Básica da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar (LOB), para ser enviada para aprovação pela Assembleia Legislativa.