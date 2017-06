Governo promove 1º Feira de Artesanato Talentos do Oeste no Mossoró Cidade Junina

Os artesãos da região Oeste terão um espaço para comercializar seus produtos em Mossoró, na 1º Feira de Artesanato Talentos do Oeste, que começa nesta quinta-feira (15), no Mossoró Cidade Junina. A feira é uma iniciativa do Governo do RN, por meio da Secretaria de Trabalho, Habitação e Assistência Social (Sethas-RN) e do Governo Cidadão e tem o objetivo de apoiar e fomentar ações de fortalecimento e consolidação de artesãos autônomos, associações e cooperativas de artesanato, focados na melhoria e no aumento da produção e inserção dos produtos no mercado.

A 1ª Feira de Artesanato Talentos do Oeste será realizada nos dias 15 a 18, 22 a 25 e 29 e 30 de junho, sempre a partir das 17h. A feira vai beneficiar 107 artesãos e contará com uma estrutura de pavilhões direcionados para o artesanato característico da região Oeste, para comidas típicas juninas e estrutura com palco que oferecerá programação cultural com shows de artistas locais.

A secretária da Sethas-RN, Julianne Faria, enfatizou a importância da realização de feiras regionais para promover o artesanato potiguar. “Essas feiras são espaços que contribuem para o escoamento das mercadorias dos artesãos, que muitas vezes carecem de oportunidades para vender e divulgar seus produtos. Além disso, as feiras estimulam a economia local, gerando renda para a região”, completou Julianne.

Desde 2015, a Sethas-RN, por meio do Programa Estadual de Artesanato (Proart) trabalha para fomentar e valorizar a cadeia produtiva de artesanato e gerar renda para 8 mil artesãos cadastrados no RN. A Sethas-RN já realizou feiras nas regiões agreste, Seridó, Vale do Assú e Costa Branca.