Governo promete publicar até este sábado edital de concurso da Polícia Militar no RN

Crédito da foto: Reprodução/Instagram

Durante reunião que contou com as presenças da Secretária-Chefe do Gabinete Civil, Tatiana Mendes Cunha, da Secretária de Segurança, Sheila Freitas, do Controlador Geral do Estado, Alexandre Azevedo, comandantes da PM e do Bombeiros, e representantes das associações que representam as categorias, foi informado que o Governo promete publicar até este sábado, 30, o edital do concurso público da Polícia Militar. A informação foi publicada no perfil do Gabinete Civil no Instagram.

Segundo informações, o certame contará com mil vagas e formação em nível superior. No mês passado, a Secretaria de Estado da Administração e dos Recursos Humanos (SEARH) resolveu suspender o contrato com o Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (IBADE) para organização do concurso.

A recomendação do MPRN relembra ainda que além da nulidade do procedimento já realizado, a decisão judicial proferida no mandado de segurança impetrado em janeiro imprimiu novos parâmetros para o concurso público da PM, com a exigência de outros requisitos para o ingresso no cargo, como a escolaridade de nível superior e a inclusão da nova etapa de avaliação psicológica.

Em janeiro deste ano Governo do Rio Grande do Norte chegou a publicar no Diário Oficial do Estado (DOE) o edital do concurso público para praças da Polícia Militar. Dias antes, o Executivo havia informado a suspensão dos concursos da PM e da Polícia Civil.

No entanto, em abril, o governo publicou novo edital para a devolução da taxa de inscrição no concurso público para praças da Polícia Militar. De acordo com o governo, o candidato que não pedir a devolução da taxa dentro do prazo estabelecido permanecerá inscrito no concurso e não vai poder solicitar a devolução em outra oportunidade.