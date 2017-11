Governo não tem recursos para atualizar salários; grevistas ocupam sede da Seplan

Crédito da foto: Twitter Professora Ana Lúcia

Após uma semana de greve, representantes dos professores da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) e dos servidores da Saúde se reuniram com o Governo do RN.

O encontro aconteceu na tarde desta quarta-feira (22). Participaramm da reunião representantes da ADUERN e SINDAUDE. A secretária chefe do Gabinete Civil, Tatiana Mendes Cunha, representa o Executivo potiguar, abriu o diálogo, porém, sem avançar. O governo não tem dinheiro para atualizar os salários dos servidores.

Sem negociação dapauta de reivindicações das categorias, a greve vai continuar e, de certa forma, o movimento tornou-se mais forte, com ações contundentes. Os grevistas, qu já estavam acampados na Governadoria desde o último dia 13,invadiram a sede da Secretaria do Planejamento, no Centro Administrativo, em Natal.

Docentes da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) e servidores de diversos segmentos da saúde deflagraram greve unificada no início do mês, reivindicando o pagamento dos salários atrasados e um calendário que preveja os vencimentos de novembro, dezembro e do 13º.

Os servidores públicos do Estado convivem com atrasos os salariais desde Janeiro de 2016. O pagamento dos salários do mês de setembro/2017 foi concluído somente no dia 10 de novembro, o que revoltou os trabalhadores e trabalhadoras do Rio Grande do Norte.

Acampamento

O Acampamento dos servidores estaduais recebeu hoje (22) o reforço de centenas de estudantes e trabalhadores que vieram à Governadoria para fortalecer a luta pelo pagamento dos salários em dia e contra a retirada de direitos. Pela manhã e durante o início da tarde, estudantes em servidores realizaram um cortejo pelo centro administrativo dialogando com transeuntes e funcionários das secretarias e entoando palavras de ordem do movimento.