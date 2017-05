Governo libera R$1,6 milhão em convênios para Projetos Pilotos de Fruticultura

O Governador Robinson Faria esteve em Mossoró no dia 18 de março para celebrar os convênios dos Projetos Pilotos de Fruticultura Irrigada com a Cooperativa de Agricultores e Agricultoras Familiares de Mossoró (COOAFAM) e com a Associação Terra Prometida. Agora o Governo fez o repasse de R$ 938 mil para COOAFAM e R$ 740 mil para Terra Prometida. Esta é mais uma ação efetiva de incremento à fruticultura que foi estabelecida pelo Estado.

“O Governador Robinson quer celeridade, os pequenos agricultores também, passada a etapa dos estudos de viabilidade econômica e visitas de especialistas do Banco Mundial, da FAO e dos técnicos do Estado, vamos iniciar a etapa de acompanhamento das obras e compra de equipamentos”, explica Vagner Araújo, Secretário de Gestão e Metas.

O investimento nesses Projetos Pilotos de Fruticultura Irrigada para o município de Mossoró é destinado à construção de uma unidade de processamento de fruta dentro dos padrões estabelecidos pelo Ministério da Agricultura para comercialização da polpa de fruta. Além da instalação de um sistema de irrigação fotovoltaico que possibilitará o aumento da produção das frutíferas, um galpão para armazenamento de carga e descarga, um refeitório e um escritório onde funcionará a administração da cooperativa.

“Com esses investimentos o Governo estimula o aumento da produção de frutas e auxilia os pequenos agricultores a comercializar mais seus produtos”, afirma Guilherme Saldanha, secretário da SAPE.

O recurso desses investimentos são do Governo do RN, por meio do Governo Cidadão, através do Acordo de Empréstimo com o Banco Mundial. Ambas as organizações já assinaram contrato para a execução e acompanhamento do investimento com a Cooperativa Terra Livre, que está preparando os documentos para dar início as atividades, de acordo com o plano de trabalho.