Governo libera R$ 6,3 milhões para Projetos de Inovação Pedagógica em 158 escolas

Estimular e buscar incentivos para o ensino-aprendizagem dos alunos da Rede Estadual são eixos de atuação do Governo do RN que desde 2015 desenvolve, através da Secretaria de Estado de Educação e Cultura, o PIP – Projeto de Inovação Pedagógica.

Nesta segunda-feira, 29, o governador Robinson Faria deu início à 3ª edição do PIP ao celebrar convênios com 158 Escolas, evento realizado na Escola de Governo, no Centro Administrativo do Estado em Natal. Este ano cada Escola contemplada vai receber recursos que variam entre R$ 30 mil e R$ 45 mil reais. Os investimentos são do Governo do RN, por meio do Projeto Governo Cidadão através do Acordo de Empréstimo com o Banco Mundial.

“Esta iniciativa do nosso Governo incentiva e motiva os professores, diretores e alunos a resolverem dificuldades no ensino e motiva toda a comunidade educacional para alcançar melhores resultados de aprendizagem”, afirmou Robinson Faria. O Governador também destacou a agilidade que o PIP permite às escolas por que os recursos ficam disponíveis para as diretorias que, assim, podem diretamente contratar e executar as melhorias tanto em ações pedagógicas como em infraestrutura e aparelhamento.

“Com esta edição vamos chegar a 398 Escolas. Os resultados alcançados são imensuráveis. Os alunos e professores ficam motivados, é perceptível uma melhoria na aprendizagem das turmas participantes”, afirmou a secretária de Estado da Educação, Claudia Santa Rosa.

O secretário de Gestão e Metas de Governo, Vagner Araújo, registra os bons resultados alcançados nas edições de 2015 e 2016 e cita o caso da Escola Estadual Maria Augusto de Trindade, em Brejinho: “Lá, uma das turmas trabalhou o gosto pela criatividade e pela escrita dos alunos, o projeto saiu da Escola e ganhou as ruas. Os estudantes e professores mobilizaram consumidores e o próprio comércio local fazendo com que os empresários imprimissem as poesias construídas pelos alunos nas embalagens das lojas”.

O PIP fortalece os processos educacionais e de aprendizagem para os estudantes de 4º, 5º e 6º ano do Ensino Fundamental e 1ª série do Ensino Médio. As necessidades são identificadas pela própria escola e realiza intervenções como: oficinas de produção de texto, matemática, informática, música, infraestrutura e meio ambiente.

SOBRE O PIP

O Governo do RN realizou duas edições do PIP – Projeto de Inovação Pedagógica, beneficiando 240 Escolas Estaduais. Nesta 3a edição serão 158 escolas.

O PIP é um dos projetos do programa Governo Cidadão, do Governo do Estado do RN, desenvolvido pela Secretaria de Educação com recursos do empréstimo contratado junto ao Banco Mundial.

NÚMEROS DO PIP

2015 – 1ª edição – R$ 1,7 milhões – 111 Escolas beneficiadas

2016 – 2ª edição – R$ 4,9 milhões – 130 Escolas beneficiadas

2017 – 3ª edição – R$ 6,3 milhões – 158 Escolas beneficiadas